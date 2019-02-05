200 пожарных пытаются потушить многоэтажный дом в Париже: много жертв

Пожар в элитном районе Парижа в одном из восьмиэтажных домов возник около 4 ночи по киевскому времени, передает Час Пик со ссылкой на зарубежные СМИ. В результате уже известно о том, что 8 человек погибли, а еще 27 получили травмы различной степени тяжести, трое из них – спасатели.

Часть пострадавших были доставлены в больницы с серьезными травмами.

Однако, по словам французских спасателей, количество пострадавших может значительно увеличиться, ведь на верхних этажах здания все еще продолжается пожар. Огонь пытаются потушить более двухсот пожарных.

Источник: http://vchaspik.ua



