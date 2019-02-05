Марк Цукерберг - главный лузер среди миллиардеров мира, он потерял $ 23 млрд

Суммарное состояние 500 наиболее богатых людей мира за 2018 год сократилось примерно на $511 млрд (до $4,7 трлн.), при этом потери российских предпринимателей были в среднем несколько меньше, чем у бизнесменов из многих других стран. Такие оценки опубликовало агентство Bloomberg.

Общее состояние 25 богатейших людей России сократилось до $255 млрд., за год примерно на 2%. Согласно подсчетам агентства, среди российских миллиардеров наиболее неудачным год был для Олега Дерипаски, весной попавшего под американские санкции, его состояние уменьшилось на $5,7 млрд. Дерипаска больше не входит в 500 богатейших людей мира.

Согласно последним оценкам, совокупная стоимость активов главы корпорации Amazon Джеффа Безоса, который занимает первое место в рейтинге богатейших людей мира, сократилась до $115 млрд.

Особенно неудачным год был для главы компании Марка Цукерберга, владеющей социальной сетью Facebook. Он с января потерял $23 млрд. Его состояние оценивается в настоящее время в $49,7 млрд.

В список 500 самых состоятельных людей планеты входят 128 миллиардеров из азиатских стран. Их совокупный капитал в течение года сократился на $144 млрд. Больше всех потерял китайский бизнесмен, владелец Wanda Group, Ван Цзяньлинь — $11,1 млрд.

В течение года сократилось состояние большинства миллиардеров в странах Евросоюза. В частности, $17 млрд потерял германский предприниматель Георг Шеффлер и его семья. В числе предпринимателей, для которых год был особенно неудачным, агентство называет мексиканского миллиардера Карлоса Слима, состояние которого оценивается в $53,9 млрд, а также владельца испанской торговой сети Zara Амансио Ортегу (состояние — $59,2 млрд).

В данный перечень также включен бразильский инвестор Жорже Паулу Леманн, его капитал сократился на $9,8 млрд до 19,8 млрд.



