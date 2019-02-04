Нахальный итальянский муравей хотел украсть бриллиант из ювелирного магазина

В Италии предотвращено дерзкое ограбление. Сотрудники ювелирного магазина застали на месте преступления муравья, который отчаянно пытался утащить бриллиант.

Мелкий воришка старательно волочил по столу драгоценный камень, заметно превосходящий его по размеру. Известное своим трудолюбием насекомое, то и дело останавливалось, не в силах справиться с таким тяжелым уловом, но потом снова продолжало толкать бриллиант своими крошечными лапками.

Что заставило муравья пойти на ограбление, осталось загадкой. Возможно, хотел сделать сюрприз королеве муравейника? К счастью, совершить задуманное воришке не удалось. Камень продавцы изъяли, а муравья отпустили.

Интересно, что средний вес муравья — от 1 до 150 миллиграммов, в зависимости от вида. Рыжие и черные муравьи, обитающие в лесу, весят 5-7 миллиграммов. При этом вес груза, который способно поднять насекомое, может в 50 раз превышать его собственный.

Источник: http://sensationalnews.net



