Курс валют

» » Нахальный итальянский муравей хотел украсть бриллиант из ювелирного магазина

Новости

Все новости
Общество
Вчера, 21:00
68
Версия для печати

Нахальный итальянский муравей хотел украсть бриллиант из ювелирного магазина

В Италии предотвращено дерзкое ограбление. Сотрудники ювелирного магазина застали на месте преступления муравья, который отчаянно пытался утащить бриллиант.

Мелкий воришка старательно волочил по столу драгоценный камень, заметно превосходящий его по размеру. Известное своим трудолюбием насекомое, то и дело останавливалось, не в силах справиться с таким тяжелым уловом, но потом снова продолжало толкать бриллиант своими крошечными лапками.

Что заставило муравья пойти на ограбление, осталось загадкой. Возможно, хотел сделать сюрприз королеве муравейника? К счастью, совершить задуманное воришке не удалось. Камень продавцы изъяли, а муравья отпустили.

Интересно, что средний вес муравья — от 1 до 150 миллиграммов, в зависимости от вида. Рыжие и черные муравьи, обитающие в лесу, весят 5-7 миллиграммов. При этом вес груза, который способно поднять насекомое, может в 50 раз превышать его собственный.

Источник: http://sensationalnews.net


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
Новости партнеров
ОПРОС
Что мешает Украине развиваться и процветать?
ИНФОГРАФИКА
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Кого читают в Facebook депутаты
Лучшее за неделю
Мультимедиа
Фотограф из Коростышева показывает сказочный мир природы: фото
В Кировоградской области мужчину раздавило бетонной плитой во дворе собственного дома
Во Львове автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
Известный певец сбил человека возле церкви
В Днепре взорвали авто с девушкой за рулем
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт