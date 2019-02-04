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Вчера, 21:30
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Огромного крокодила в Австралии ловили 10 лет и в итоге - поймали

Более десяти лет австралийские егеря охотились на самого большого и тяжелого крокодила в окрестностях, и вот, наконец, он попал в их ловушку. Длина самца составляет 4,71 метра, а вес – 600 кг. Огромная рептилия была выловлена в малонаселенной местности вдоль реки Кэтрин.

На протяжении долгого времени егеря Джон Берк и Крис Хейдон слышали байки об огромном черном крокодильем хвосте, который местные жители замечали в опасной близости от лодочного причала. Это подвигло мужчин начать поиски таинственного обитателя реки Кэтрин. Они также отметили, что для этого водоема крокодил таких размеров – крайне необычное явление.

"Для ловли таких крупных особей мы используем снотворные вещества, не рискуем стать их жертвами", - сказал Хейдон.

Рейнджеры предупреждают местных жителей и туристов не купаться в австралийский водоемах даже в сухой сезон во избежание встречи с подобным монстром.

Теперь крокодил, который мог представлять нешуточную опасность как для туристов, так и для местных жителей, отправится на крокодиловую ферму.

Источник: https://fishki.net



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