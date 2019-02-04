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Вчера, 20:30
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Антропологи воссоздали облик человека, жившего в Европе 9 тысяч лет назад: темнокожий и голубоглазый

Ученые смогли установить внешний облик древнего европейца. ДНК-анализ показал довольно странные результаты: он был темнокожим и одновременно голубоглазым.

Найденные останки датированы 7150 годом до нашей эры. Сравнив ДНК древнего человека с ДНК современных европейцев, ученые выяснили, что его племя мигрировало в Европу из Африки после окончания ледникового периода.

Больше всего антропологов удивила темная кожа человека. Раньше считалось, что после миграции из Африки люди адаптировались к меньшему количеству солнечного света еще 45 тысяч лет назад.

Но оказалось, что древний человек еще долгое время сохранял африканский тип генов. Зато глаза посветлели быстрее. Почему — ученым еще предстоит выяснить.

Источник: http://dnpmag.com


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