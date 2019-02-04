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Вчера, 19:00
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Украинцы получат полную информацию о том, что едят: президент подписал закон о маркировке продуктов

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о предоставлении потребителям информации о пищевых продуктах, принятый Верховной Радой. Об этом сообщил заместитель главы Комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений Александр Бакуменко.

6 декабря 2018 года Верховная Рада усовершенствовала маркировку пищевых продуктов и ввела требования о предоставлении точной и понятной для потребителя информации о пищевых продуктах. За принятие соответствующего Закона «Об информации для потребителей о пищевых продуктах» проголосовали 231 народный депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

"Имеем возвращенный с подписью президента Украины закон об информации для потребителей о пищевых продуктах", - написал Бакуменко.
Он также отметил, что закон устанавливает такие требования, как обеспечение разборчивости информации, в частности, к минимальному размеру шрифта, которым предоставляется информация о пищевом продукте. Законом также установлены требования о предоставлении информации об аллергенах, требование о предоставлении информации об использовании в пищевом продукте рафинированного масла или жиров растительного происхождения, в частности, пальмового масла.
Кроме того, закон вводит требования о предоставлении потребителю информации о том, поддавался ли продукт заморозке или разморозке, а также нового для Украины подхода к обозначению терминов пригодности в зависимости от того, является продукт скоропортящимся или нет.
Вместе с тем, отметил Бакуменко, закон вводит запрет на использование информации, которая может ввести потребителя в заблуждение, распространяющийся также на рекламирование и представление пищевых продуктов.
Бакуменко также подчеркнул, что новый документ предусматривает комплексное урегулирование всех вопросов, связанных с предоставлением информации о пищевых продуктах. При этом, количество подзаконных актов, необходимых для внедрения нового подхода к предоставлению информации для потребителей, минимально.

Источник: https://economics.unian.net


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