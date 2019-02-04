Рекордное число кандидатов в президенты Украины подали документы на регистрацию - 89

89 человек решили в этом году принять участие в президентской гонке. Только в последний день - 03.02 - в ЦИК было подано 17 пакетов документов. На утро 04.02 зарегистрировано уже 28 кандидатов. Сколько еще зарегистрируют - интрига.

Последний рекорд был поставлен в 2004 году, когда президентом Украины хотели стать 24 человека.

Есть кандидаты, которым уже отказали в регистрации, например - Петру Симоненко (подавался от несуществующей партии) и Дмитрию Касьяненко (неправильно оформленные документы).

Есть кандидаты, которые подали документы без залоговой суммы в 2,5 миллиона гривен, например - Надежда Савченко. Таким тоже откажут в регистрации.

Последний день регистрации - 08.02, пятница.

Между тем, за первый месяц президентской кампании уже составлено 73 административных протокола и открыто 9 уголовных производств. Нападение на кандидатов и наблюдателей, подкуп избирателей, агитация и реклама не за счет избирательных фондов - вот перечень нарушений. Министр внутренних дел призвал украинцев не «продавать» свои голоса и не закрывать глаза на нарушения. Видите их - сообщайте в специальный координационный штаб при МВД. Там проведут проверку, и, если факт подтвердится, - силовики и ЦИК отреагируют срочно, обещает Арсен Аваков.

Источник: http://www.cvk.gov.ua/



