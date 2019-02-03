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Сегодня, 19:30
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Парижские школьники будут спать на час дольше, чтобы у них не было стрессов

Парижские школы перейдут на новый режим в следующем учебном году. Ученики старших классов удут приходить в школу на час позже – не в 8:00, как сейчас, а в 9:00. Так подростки смогут высыпаться и лучше концентрироваться на занятиях, получать более высокие оценки и избегать лишнего стресса.

Если более поздний подъем действительно хорошо повлияет на старшеклассников, школьное расписание могут изменить по всей стране.

Как показывают многочисленные исследования, ранний подъем идет вразрез с биологическими ритмами подростков, поэтому их работоспособность при таком режиме снижается. После того, как в одной из частных школ в Швеции сдвинули начало уроков с 8:00 на 9:00, на 40% больше учеников выпускного класса набрали необходимое количество баллов для поступления в университет.

Несмотря на то, что пользу более позднего начала школьных уроков обсуждают во многих странах Европы, не все убеждены в том, что это правильная мера. Например, жители Хельсинки недавно отказались от пересмотра графика школ – их возмутили «ленивые дети». Пока этот вопрос в столице Финляндии остается нерешенным.

Источник: https://zib.com.ua


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