Европейцы массово прощаются с дизельными авто - отправляют их на свалки

Уже несколько месяцев в Европе, в частности - в Германии, продолжают выбрасывать на свалки машины, оснащенные дизельными двигателями Евро-4 и ниже. Причина – новые нормы экологии.

Дабы побудить немцев пересаживаться на новые авто, приняты законы, согласно которым они вынуждены отправлять свои старенькие “лошадки” на кладбища, где их, в свою очередь, утилизируют – увы, продавать такие авто нельзя.

В итоге, получается так, что на свалки свозят автомобили, которые еще долго могли служить верой и правдой. Например, утилизируются VW Lupo с пробегом всего 83 тыс. км! И таких примеров сотни. К примеру, на одной из свалок сейчас пребывает 800 автомобилей, и каждый день их количество растет в среднем на 40 единиц.

Впрочем, немцы не в обиде: за сдачу старого авто они могут получить бонус на покупку нового авто в размере до 10 000 евро.

Источник: http://rusjev.net



