Курс валют

» » » Европейцы массово прощаются с дизельными авто - отправляют их на свалки

Новости

Все новости
Бизнес / Потребрынок
Сегодня, 14:00
53
Версия для печати

Европейцы массово прощаются с дизельными авто - отправляют их на свалки

Уже несколько месяцев в Европе, в частности - в Германии, продолжают выбрасывать на свалки машины, оснащенные дизельными двигателями Евро-4 и ниже. Причина – новые нормы экологии.

Дабы побудить немцев пересаживаться на новые авто, приняты законы, согласно которым они вынуждены отправлять свои старенькие “лошадки” на кладбища, где их, в свою очередь, утилизируют – увы, продавать такие авто нельзя.

В итоге, получается так, что на свалки свозят автомобили, которые еще долго могли служить верой и правдой. Например, утилизируются VW Lupo с пробегом всего 83 тыс. км! И таких примеров сотни. К примеру, на одной из свалок сейчас пребывает 800 автомобилей, и каждый день их количество растет в среднем на 40 единиц.

Впрочем, немцы не в обиде: за сдачу старого авто они могут получить бонус на покупку нового авто в размере до 10 000 евро.

Источник: http://rusjev.net


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
Новости партнеров
ОПРОС
Что мешает Украине развиваться и процветать?
ИНФОГРАФИКА
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Кого читают в Facebook депутаты
Лучшее за неделю
Мультимедиа
Фотограф из Коростышева показывает сказочный мир природы: фото
В Кировоградской области мужчину раздавило бетонной плитой во дворе собственного дома
Во Львове автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
Известный певец сбил человека возле церкви
В Днепре взорвали авто с девушкой за рулем
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт