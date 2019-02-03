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Сегодня, 12:30
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В США люди объединяются ради спасения в морозы: для бездомных снимают номера в гостиницах

После того, как инициатор Кэндис Пейн, сняла для бездомных номера в гостинице, жители Чикаго объединились, чтобы помочь людям в беде спастись от морозов. Об этом сообщает CNN.

Люди объединились в соцсетях и забронировали 60 комнат для более 100 человек. Они также помогли и с перевозкой бездомных в гостиницу. К инициативе присоединились брокеры.

«Незнакомцы в социальных сетях теперь помогают друзьям. Мы получали людей из полицейских участков, больниц, у огненных ям. Мы ехали вокруг и искали их», - сказала инициатор движения Пейн.

Напомним, в США пять человек погибли из-за морозов.



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