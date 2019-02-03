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Сегодня, 10:59
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Электронный рецепт в аптеку от врачей в ЕС будет действительным во всех странах союза

В Евросоюзе появились первые медицинские электронные рецепты. Теперь пациенты, которым лекарства выписал врач в Финляндии, могут купить их и в аптеке, скажем, в Эстонии или в Польше.
Более того, у аптекаря есть доступ к базе медицинских данных, и чтобы купить рецептурное лекарство, клиент должен сообщить только свое имя, пишет «Европульс».
К концу 2019 года уже 10 стран смогут обмениваться такими данными. Предполагается, что к концу 2021 года система будет работать в 22 странах ЕС.
Обмен медицинскими электронными рецептами – это одна из составляющих европейской платформы цифровой медицины eHDSI.
В рамках платформы создаются безопасные каналы, по которым медики из разных стран ЕС смогут обмениваться цифровыми медицинскими данными пациентов — например, историями болезни или электронными амбулаторными картами. Это позволит европейцам свободнее перемещаться по ЕС и менять страну жительства, не беспокоясь, что на новом месте придется заново заводить медицинскую историю.

Источник: https://zib.com.ua


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