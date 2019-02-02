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Вчера, 22:31
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2 февраля в истории: какие важные события произошли в этот день в разные годы

День второго февраля уже практически завершился, но еще есть время посмотреть, что же происходило в этот день в разные времена и у разных народов, какие знаковые события нам запомнились в прошлом и сегодня.


Кто что празднует в этот день

К примеру, 2 февраля Италия празднует День ежа, Азербайджан – День молодежи, в США – День сурка, в России вспоминают о Сталинградской битве, в Испании и на Канарских островах отмечают День Богоматери из Канделярии, а в Эстонии – День свечей.


2 февраля в свое время случилось вот что...

Знаменитая битва при Линкольне в 1141 году завершилась захватом власти в Англии королевой Матильдой Шотландской.

Город Буэнос-Айрес был основан в 1536 испанским конкистадором Педро де Мендоса.

Новый Амстердам (сейчас Нью-Йорк) в 1653 году получил городские права.

Прототип Робинзона Крузо Александр Селькирк в 1709 году дождался спасения спустя 4 года жизни на необитаемом острове Мас-а-Тьерра.

День сурка в США впервые отпраздновали в 1886 году.

В горах Северного Урала при невыясненных обстоятельствах в 1959 году погибла группа туристов, возглавляемая Игорем Дятловым.

Женщины Лихтенштейна в 1986 году впервые получили право участвовать в выборах.

Президентом Венесуэлы в 1999 году стал Уго Чавес.


А сегодня произошло вот что:

- Иран испытал новую крылатую ракету
- Путин приостановил участие РФ в ракетном договоре
- На Кубу упал метеорит
- Генпрокуратура Украины сообщила о завершении расследования расстрелов на Майдане и передаче дела в суд



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