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Вчера, 21:00
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Китайский предприниматель продал полмиллиона банок с воздухом

Как сообщил сайт «Хуаньцюван», китаец Ян Цзе из города Паньань провинции Чжэцзян занимается торговлей воздухом и за год продал 470 тыс. банок на 4 млн юаней. Торговля чистым воздухом в основном направлена на туристов и жителей городов, где смог является частым явлением.

Ян Цзе собирает свежий воздух в горном районе на территории города Паньань, где степень покрытия лесом составляет 93%. Кроме того, в горах Паньань имеется водохранилище площадью 2 млн кв. м, что обеспечивает присутствие в воздухе отрицательных ионов. Концентрация кислорода в банке воздуха достигает свыше 90%. Процесс производства одной банки воздуха разделяется на несколько этапов, включая сбор воздуха, дезинфекцию, ультрафиолетовое облучение, увеличение давления и т. д, как рассказал бизнесмен.

Стало известно, что 70% клиентов Ян Цзе являются жителями северного Китая, где качество воздуха ухудшается обычно в период с ноября до марта следующего года. Помимо этого, воздух Ян Цзе экспортирует и в Японию, Южную Корею, Испанию, США и т. д.

По словам Ян Цзе, он гордится тем, что продает чистый воздух, произведенный на своей родине. Однако, одновременно он желает, чтобы его бизнес ухудшался, так как это будет свидетельствовать об улучшении экологической обстановки.

Источник: http://ru.huanqiu.com/


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