Правоохранители не допустят “майданов” во время выборов президента, пообещал Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что правоохранительные органы не допустят появлениях новых “майданов” на выборах президента. Об этом сообщает "Левый берег".

“Кандидаты должны понимать, что в своей отчаянной борьбе они не должны торпедировать государственность. И госслужащие должны это ясно осознавать. Мне говорят: если в финале будут Порошенко и Тимошенко, и победит Порошенко — Тимошенко сделает майдан. И наоборот: если победит Тимошенко, Порошенко выведет людей на улицу. А я отвечаю этим фантазерам, что в случае какого-то из этих сценариев наше государство окажется под огромным риском”, — сообщил министр.

Аваков отметил, что зачастую на таких митингах может быть опасно простым гражданам. “На протест идут правые радикалы или левые радикалы, или просто идиоты, или нанятые кем-то люди, которые опираются не на системные нарушения, а просто на то, что им кто-то не нравится или платит, вряд вам захочется быть в их компании”, — пояснил министр.

“Нанятые радикалы будут. И в момент голосования, и при подсчете голосов. Мы уже видим, как они ходят по политическим штабам с предложением обеспечить контроль подсчета голосов. У Нацполиции и Нацгвардии достаточно сил, чтобы на корню пресечь ситуацию, связанную с действиями крайних радикалов, дестабилизаторов. Не народного гнева, какой мы видели в 14-м году, на это у полиции нет (и не должно быть) сил реагировать”, — подчеркнул он.

Аваков отметил, что сделает “все от меня зависящее, чтобы выборы прошли прозрачно и честно”.

Источник: https://lb.ua



