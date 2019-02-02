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Вчера, 18:30
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Вдоль украинской границы расположено 28 российских батальонных тактических групп

Россия разместила близ украинской границы не менее 28 батальонных тактических групп, сообщает Минобороны Украины. Эти группировки находятся "в готовности к немедленному применению" и оснащены современным вооружением и военной техникой.

Об этом говорится в сообщении начальника Управления коммуникаций и прессы Министерства обороны Украины Алексея Чернобая. По данным Минобороны Украины, на границе с нашим государством «в готовности к немедленному применению находится не менее 28 батальонных тактических групп, которые на 100% укомплектованы военнослужащими по контракту и оснащены современным (модернизированным) вооружением и военной техникой, их количество может быть увеличено в короткие сроки за счет оперативной переброски батальонных тактических групп из других военных округов», - сказано в ответе на запрос.

Кроме этого, на расстоянии 250 км от границы Украины РФ развернула ракетную бригаду с 12 пусковыми установками комплексов "Искандер-М", ракеты которых могут иметь на вооружении ядерные боеголовки (дальность действия - до 500 километров).

Источник: http://www.mil.gov.ua/ 


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