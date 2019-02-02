Оказывается, каннабис имеет не только минусы, но и значительные плюсы

Сейчас применение марихуаны в медицинских и научных целях, не говоря уже о рекреационном употреблении, полностью запрещено в Украине. Но - начата дискуссия о ее легализации. И начала ее и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, которая призвала поддержать петицию с призывом урегулировать применение каннабиса и рассказала о полезных свойствах вещества.



Где марихуана разрешена



В таких странах, как Португалия, Испания, Австрия, Чехия, Нидерланды, Великобритания, Германия, Италия, Австралия, Бельгия, Израиль, Швейцария, Таиланд, а также в ряде штатов США и значительном количестве стран Южной Америки марихуана в разной степени была выведена из разряда преступных веществ.

В октябре прошлого года Канада стала второй и самой большой страной в мире, где легализовали марихуану для использования в рекреационных целях, то есть для удовольствия или для других целей, не связанных с медицинскими показаниями.

Незаконным в Канаде остается хранения более 30 граммов марихуаны, покупка у продавцов без лицензии и выращивание более четырех кустов.

Первой страной, которая позволила рекреационное использование конопли, стал Уругвай в 2013 году. Также марихуана легализована в восьми штатах США и в столице - Вашингтоне.

На постсоветском пространстве первой страной, которая позволила свободное употребление марихуаны, стала Грузия. Это произошло в прошлом году.

Вопрос о легализации марихуаны для употребления с целью отдыха поднимают правительства Мексики, Новой Зеландии и Люксембурга.

Опыт стран, которые легализовали марихуану, показывает экономические, социальные и медицинские преимущества. В аптеках Польши начали продавать марихуану по рецептам.

Так государство сможет контролировать продукцию, и люди будут знать, что они покупают. Потому группировки, торгующие на черном рынке, ради прибыли продают, что хотят.

С экономической точки зрения ожидается большая прибыль как в форме налогов, так и благодаря новым типам предприятий - медицинские предприятия, производство тканей, строительство (строительные материалы из конопли), кофешопы, туризм.

Что касается социальных преимуществ, то система профилактики наркомании станет намного более открытой. При этом легализация показала, что количество наркозависимых не увеличивается.



Медицинское применение каннабиса и Украины



В Украине о частичном легалайз начали говорить в 2005 году, когда сторонники декриминализации каннабиса вышли на свою первую демонстрацию. В итоге так называемый конопляный Марш Свободы стал ежегодной традицией.

Активисты протестовали против наркокоррупции в силовых органах и требовали создать национальную стратегию борьбы с наркотиками.

28 августа 2013 правительством была принята Стратегия государственной политики в отношении наркотиков на период до 2020 года. Документ предусматривал изменение акцентов с наркозависимых и мелких дилеров, уголовное наказание которых "не влияет существенно на снижение уровня потребления наркотиков среди населения", на преступные группировки.

Однако документ ничего не изменил, количество осужденных за хранение небольшой дозы значительно превышала число тех, кто пытался наркотики сбыть - пять тысяч против около 800.

И вот 30 января на сайте Верховной Рады зарегистрировали петицию с призывом урегулировать применение каннабиса в Украине. Одновременно с петицией в Facebook запустили хэштег ЗупинитиБиль, который призван привлечь внимание к проблеме.

В тексте петиции, которую подписали 16 общественных организаций и благотворительных фондов, призывают "законодательно урегулировать доступ пациентов к препаратам с каннабиса для лечения хронической боли" в случае болезней Альцгеймера и Паркинсона, посттравматического синдрома и других заболеваний.

"Сегодня в Украине более двух миллионов человек лишены доступа к эффективному лечению", - говорят авторы петиции.

На следующий день и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун призвала поддержать эту петицию и рассказала о полезных свойствах запрещенного в Украине вещества.

Медицинский каннабис помогает облегчить страдания пациентов и нормализовать самочувствие в случае ряда тяжелых заболеваний и состояний. Использовать его в медицине - нормальная мировая практика, написала Супрун на своей странице в Facebook. "Доступ пациентов к препаратам на основе каннабиса - это реализация их права на медицинскую помощь. Важно поддержать легализацию применения медицинского каннабиса в научных целях и медицине", - заявляет и.о. министра.



Супрун также перечислила болезни, при которых применяют медицинский каннабис:



Болезнь Альцгеймера - регулярное умеренное потребление каннабиса помогает замедлить прогрессирование болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний.

Онкология - клинические исследования на людях пока показали возможность использования каннабиса в лечении базальноклеточного рака.

Хроническая боль - клинические исследования показали эффективность и безопасность каннабиса.

Синдром раздраженного кишечника, в том числе болезнь Крона и язвенный колит - 50 процентов пациентов с болезнью Крона полностью выздоровели, а 90 процентов почувствовали значительные улучшения.

Множественный склероз - исследования указывают на возможный лекарственный эффект каннабиса в восстановлении миелиновых оболочек нейронов.

Эпилепсия у взрослых и детей - медицинский каннабис снижает частоту и продолжительность эпилептических припадков, в том числе - в случае эпилепсии, не поддающейся медикаментозному лечению.

Тошнота и рвота вследствие химиотерапии.

Пост-травматический синдром и глаукома.

Медицинский каннабис эффективен при тревожности, нарушениях сна, депрессии, для улучшения аппетита у ВИЧ-инфицированных.



Аргументы против марихуаны



Есть несколько негативных моментов, связанных с употреблением каннабиса: он может стать "входным наркотиком", то есть таким, употребление которого может привести к употреблению других веществ; спровоцировать психические отклонения и снизить интеллект подростков.

Среди негативных последствий употребления каннабиса врачи отмечают тревожность и паранойю, и предостерегают от того, чтобы употреблять ее вместе с табаком.

Бернард Ли Фолл, специалист в Центре лечения зависимости и психического здоровья в Торонто, который является одной из ведущих исследовательских организаций в этой области, отметил, что, хотя их центр поддержал легализацию марихуаны, он лично опасается, что общество не получает достаточно информации о рисках, связанных с употреблением этого наркотика.

"Конопля - это вовсе не мягкий наркотик. Существует реальный риск развития зависимости, и она может спровоцировать очень серьезные психические заболевания, если ее принимают люди, которым нельзя этого делать", - говорит он.

Несколько лет назад были опубликованы результаты исследования, проводившегося учеными Новой Зеландии в течение 20 лет, показывают потерю до восьми баллов IQ у молодых людей, которые начали употреблять марихуану до 18 лет.

Источник: http://moz.gov.ua/







