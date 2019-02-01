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Общество / Природа
Вчера, 23:19
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Японцы всегда живут в страхе перед грядущим ужасным землетрясением и готовятся к нему

Рыба из семейства ремнетелых, которая водится в заливе Тояма, обитает на большой глубине и только в исключительных случаях, чувствуя что-то неладное, покидает своё убежище. Японцы называют её «вестником из дворца короля драконов». На прошлой неделе рыбаки поймали три таких рыбы.

Люди, проживающие в островном государстве, уже привыкли сопоставлять негативные события с надвигающимися бедствиями. Скорее всего, считают рыбаки, эти глубоководные создания почувствовали что-то неладное.

Нечто подобное уже происходило зимой 2011 года, когда этих же рыб нашли на береговой линии в количестве десяти особей. После этого последовало страшное землетрясение магнитудой 9 баллов, а затем и цунами, уничтожившее АЭС «Фукусима».

Из этого всего, считают японцы, вытекает лишь один вывод: очень скоро Японию опять будет трясти. В этом уверены как специалисты, так и обычные люди. Поскольку сейсмическая активность проявляется на дне, рыба-ремень первой реагирует на подобные изменения. Всем японцам известна эта особенность. Возможно, рыбы не в состоянии переносить подводные процессы. Может быть, они губительны для них.

Если случаи вылова данных рыб участятся, значит, землетрясение случится со 100% гарантией. И все готовятся к худшему сценарию...

Источник: http://www.planetanovosti.com


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