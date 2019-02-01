США начали процесс выхода из ракетного договора с Россией

Соединенные Штаты Америки объявили о приостановке своего участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСДМ) с Россией, который выполняли более 30 лет.

"Завтра Соединенные Штаты приостановят свои обязательства по Договору РСМД и начнут процесс выхода из него, который будет завершен через 6 месяцев, если Россия не вернется к соблюдению условия договора и не уничтожит все ракеты, пусковые установки и соответствующее оборудование, которые его нарушают", - говорится на сайте Белого дома.

В заявлении говорится, что США более 30 лет полностью выполняли условия договора, но не собираются мириться с его ограничениями, если РФ их нарушает.

"Мы не можем быть единственной страной в мире, которая в одностороннем порядке связана этим или каким-либо другим договором. Мы будем разрабатывать наши собственные варианты военного реагирования и будем работать с НАТО и прочими союзниками и партнерами, чтобы лишить Россию любых военных преимуществ от ее незаконного поведения", - сказано на сайте Белого дома.

США требуют от России уничтожения крылатой ракеты наземного базирования SSC-8 (9M729), которая нарушает ДРСМД.

Эта ракета предназначена для комплекса "Искандер". Претензии к ней заключаются в том, что она способна летать на расстояние более 500 километров, что противоречит ДРСМД. Российские военные утверждают, что на заводе заправляют ракету таким количеством топлива, чтобы та не могла преодолеть 500-километровый рубеж.

Договор о РСМД Михаил Горбачев и Рональд Рейган подписали в декабре 1987 года. Летом 1988 года договор вступил в силу. США и СССР обязались не производить, не испытывать и не развертывать крылатые и баллистические ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности.

Источник: https://www.whitehouse.gov