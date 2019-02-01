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Вчера, 20:00
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Грузинские школьники отныне не будут сдавать выпускные экзамены в школах

В этом году в Грузии выпускные экзамены для учеников 11-х и 12-классников уже не будут проводиться. Об отмене аттестационных экзаменов заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, передает издание "Грузия онлайн".

"Нам нужна сильная и независимая школа, которая будет ориентирована на получение образования, а не на подготовку будущего поколения к экзаменам. Получение образования в школе — это самый большой приоритет", — заявил Мамука Бахтадзе.

Премьер-министр пояснил, что абитуриенты будут сдавать национальные экзамены в высших учебных заведениях в этом году.


Источник: https://www.apsny.ge/ 

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