Курс валют

» » Если Мадуро не назначит перевыборы - Великобритания, Бельгия и Нидерланды признают президентом Гуайдо

Новости

Все новости
Политика
26-01-2019, 20:47
68
Версия для печати

Если Мадуро не назначит перевыборы - Великобритания, Бельгия и Нидерланды признают президентом Гуайдо

Великобритания, Бельгия и Нидерланды присоединились к ультиматуму, адресованному Мадуро. Президент Венесуэлы Николас Мадуро не является легитимным, и если в течение восьми дней не будут назначены перевыборы, Великобритания признает президентом спикера парламента Хуана Гуайдо. Об этом заявил представитель Великобритании Алан Дункан на экстренном заседании Совета Безопасности ООН.

"Национальная ассамблея и ее председатель Хуан Гуайдо способны лучше справиться с задачей восстановления демократии, экономики и свободы Венесуэлы... Мы признаем его как конституционного временного президента, если новые выборы не будут объявлены в течение следующих 8 дней", - заявил представитель Великобритании.

Позже такую ​​же позицию высказал представитель Бельгии при ООН.

Зато, представитель России назвал восьмидневный ультиматум "абсурдным" и назвал правительство Мадуро "законной" властью. Он также сравнил обсуждения Венесуэлы на экстренном заседании Совбеза ООН с гипотетическим обсуждением ситуации во Франции и, например, протестов движения "желтых жилетов". Он призвал "уважать законную власть Венесуэлы".

Пресс-секретарь правительства ФРГ Мартина Фиц также заявила, что Германия готова признать Гуайдо временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы, если в стране не будут объявлены выборы.


Источник: https://www.ukrinform.ua









Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
Новости партнеров
ОПРОС
Должна ли Украина помогать оккупированным территориям?
ИНФОГРАФИКА
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Кого читают в Facebook депутаты
Лучшее за неделю
Мультимедиа
Фотограф из Коростышева показывает сказочный мир природы: фото
В Кировоградской области мужчину раздавило бетонной плитой во дворе собственного дома
Во Львове автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
Известный певец сбил человека возле церкви
В Днепре взорвали авто с девушкой за рулем
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт