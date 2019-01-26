Если Мадуро не назначит перевыборы - Великобритания, Бельгия и Нидерланды признают президентом Гуайдо

Великобритания, Бельгия и Нидерланды присоединились к ультиматуму, адресованному Мадуро. Президент Венесуэлы Николас Мадуро не является легитимным, и если в течение восьми дней не будут назначены перевыборы, Великобритания признает президентом спикера парламента Хуана Гуайдо. Об этом заявил представитель Великобритании Алан Дункан на экстренном заседании Совета Безопасности ООН.

"Национальная ассамблея и ее председатель Хуан Гуайдо способны лучше справиться с задачей восстановления демократии, экономики и свободы Венесуэлы... Мы признаем его как конституционного временного президента, если новые выборы не будут объявлены в течение следующих 8 дней", - заявил представитель Великобритании.

Позже такую ​​же позицию высказал представитель Бельгии при ООН.

Зато, представитель России назвал восьмидневный ультиматум "абсурдным" и назвал правительство Мадуро "законной" властью. Он также сравнил обсуждения Венесуэлы на экстренном заседании Совбеза ООН с гипотетическим обсуждением ситуации во Франции и, например, протестов движения "желтых жилетов". Он призвал "уважать законную власть Венесуэлы".

Пресс-секретарь правительства ФРГ Мартина Фиц также заявила, что Германия готова признать Гуайдо временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы, если в стране не будут объявлены выборы.



Источник: https://www.ukrinform.ua































