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Вчера, 12:30
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За госизмену австрийку Монику Уенгер суд приговорил к 14 годам лишения свободы

Лидера местной подпольной радикальной организации признали виновной в государственной измене за то, что она просила Путина ввести в Австрию войска. Суд приговорил женщину к 14 годам лишения свободы, передает «Укринформ».

Известно, что Уенгер обращалась к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой ввести войска в Австрию после чего передать власть в ее руки.

Судья заявил, что подобные преступления против государства будут наказываться по всей строгости.

Сообщается, что по данному делу проходило 14 человек. Из них, бывший правоохранитель, заместитель Моники, получил 10 лет за решеткой, а остальные от 9 месяцев до 3 лет.

Обвиняемые выступали за свержения действующей власти и создание переходного военного правительства.








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