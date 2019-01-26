Сколько налогов, как и почему платят украинцы

Украинцы отдают в госбюджет в виде налогов около 50% своих доходов. Такие расчеты обнародовал проект "Ціна держави" аналитического центра Case Украина. То есть, большую часть налогов напрямую платит не бизнес, а украинцы. И платятся они не во время того, как работодатель начисляет заработную плату, а при покупке товаров за эту зарплату.

Даже те украинцы, кто получает зарплату "в конвертах", все равно платят налоги. И платят, на самом деле, немало, хотя часто и не отдают себе в этом отчет. Т. н. налоги на потребление — налог на добавленную стоимость, импортная пошлина и акцизы, например, на сигареты, алкоголь и топливо — составляют почти 70% всех налоговых поступлений государственного бюджета или почти 540 млрд грн за 2018 год.

В итоге, работающий "по-белому" украинец в среднем платит 5,6 тыс. грн налогов в месяц. Получающий зарплату в конверте — около 3,5 тыс. грн



Из чего формируется госбюджет



Миллионы мелких ежедневных (в случае, например, с НДС) и ежемесячных (в случае, например, с налогом на доходы физлиц) взносов украинцев как раз и формируют сотни миллиардов гривен местных и государственного бюджета. И эти деньги в результате тратятся на армию, правоохранителей, пенсии, выплаты по госдолгу, образование, здравоохранение, дороги, суды и весь госаппарат.

Налоги, которые платят и граждане, и бизнес, делятся на прямые и непрямые.

Прямые — это те налоги, которые взимаются с непосредственного дохода. Для украинцев — это налог на доходы физических лиц по ставке 18% и военный сбор по ставке 1,5%, которые взимаются с зарплаты. А для компаний — это налог на прибыль по ставке 18%, который взимается, собственно, с прибыли бизнеса.

Непрямые — так называемые налоги на потребление. Это, в частности, НДС по ставке 20% (но для некоторых товаров, например, для лекарств, действует льготная ставка), акцизы (ставка для которых зависит от товара, для сигарет одни правила, для алкоголя и топлива — другие), импортная пошлина (ставка также зависит от товара).

Поскольку непрямые налоги включаются в цену товара и услуги, человек может даже не подозревать, что он их платит.

Единый социальный взнос, который по ставке 22% начисляется на зарплаты украинцев, не считается налогом. Его платит работодатель за каждого официально трудоустроенного сотрудника. Формально ЕСВ — это взнос, он не проходит через государственный бюджет, а идет напрямую в Пенсионный фонд. Но фактически деньги, собранные через ЕСВ, сразу идут на выплату пенсий сегодняшним пенсионерам, то есть на текущие потребности Пенсионного фонда, а также Фондов соцстрахования на случай безработицы и на случай временной потери трудоспособности. А значит ЕСВ в Украине работает скорее по принципу налога.



По-белому vs в тени: кто платит больше налогов



Согласно данным Государственной службы статистики, официальная средняя зарплата в Украине в ноябре 2018 года составляла 9 161 грн. В текущем году средняя зарплата вырастет и превысит 10 тыс. грн, свидетельствует декабрьский консенсус-прогноз экономистов. Чтобы рассчитать сумму налогов, которые платит один среднестатистический украинец, мы использовали круглую цифру средней зарплаты в 10 тыс. грн, на показатель которой Украина выйдет в 2019 году.

Констатируем банальную вещь — сумма уплаченных налогов и взносов будет существенно отличаться в зависимости от того, работает ли человек полностью "по-белому" или же официально получает лишь минимальную зарплату.

Средняя зарплата, которую публикует Госстат, — это так называемая брутто-зарплата, то есть "грязная". То есть кроме суммы, которую человек получает "на руки" она также учитывает и два налога — налог на доходы физлиц и военный сбор. ЕСВ насчитывается сверху. Если брутто-зарплата человека — это 10 тыс. грн, на нее начисляется ЕСВ в сумме 2 200 грн. Таким образом расход компании на оплату работы среднестатистического сотрудника составляет 12,2 тыс. грн (брутто-зарплата "плюс" ЕСВ).

После этого из зарплаты официально работающего вычитается НДФЛ по ставке 18% и военный сбор по ставке 1,5%. То есть человек платит 1 950 грн налогов, а получает "на руки" 8 050 грн.

Всего в 2018 году украинцы заплатили НДФЛ на сумму чуть меньше 92 млрд грн (это 12% всех налоговых поступлений в госбюджет). А ЕСВ — на сумму 228 млрд грн, которые пошли сразу в Пенсионный фонд на выплату пенсий.

Дальше с полученными деньгами украинец идет в магазин, покупает продукты питания, одежду, платит за обучение детей, идет к парикмахеру, пользуется услугами общественного транспорта, ходит в кинотеатр. И почти в каждом случае он платит НДС.

Всего в 2018 году украинцы заплатили НДС на произведенные товары на сумму 79 млрд грн (это 10% всех налоговых поступлений) и НДС на импортные товары на сумму 295 млрд грн (это 39% всех налоговых поступлений).

По словам Дмитрия Боярчука, среднестатистический украинец тратит на потребление почти все заработанные деньги. То есть в нашем случае все 8 050 грн. Согласно опросу Госстата, среднестатистическое домохозяйство тратит на потребление товаров и услуг 81,3% своего дохода.

Таким образом, обычный украинец ежемесячно платит НДС в среднем в размере около 1 300 — 1 600 грн. Но нужно понимать, что сумма может быть и меньше. Ведь если человек покупает товары или услуги у нелегальных предпринимателей, а этого, ради справедливости, в Украине тоже предостаточно, то налог не платится.

Получается, что среднестатистический украинец, которые получает официальную зарплату, платит налогов и сборов на сумму около 5 600 грн.

Теперь рассмотрим вариант, что сотрудник получает серую зарплату: то есть компания официально платит сотруднику лишь минимальную зарплату (3 723 грн), платит за него минимальный ЕСВ (819 грн), а оставшуюся часть зарплаты (7 658 грн) выдает сотруднику на руки "в конверте".

Таким образом, уменьшается сумма уплаченного ЕСВ, а также налога на доходы физлиц и военного сбора (которые суммарно составляют 726 грн на месяц). Но на руки человек получает больше денег — вместо 8 050 грн получает 10 655 грн. Если все эти средства, или хотя бы большую их часть, человек потратит на потребление, то он заплатит больше НДС, чем в первом случае, — 1 700 — 2 100 грн. Но, в итоге, получается, украинец, который официально получает лишь минимальную зарплату, платит налогов и сборов на сумму около 3 450 грн. То есть приблизительно на 2,2 тыс. грн меньше, чем в случае полностью официальной занятости.



Сколько налогов платит среднестатистический пенсионер



В среднем пенсионер в Украине получает пенсию в размере 2 646 грн в месяц, но налоги с такой пенсии не платятся. Правда, большие пенсии, размером свыше 10 прожиточных минимумов (больше 12-13 тыс. грн), до недавнего времени облагались налогом на доходы физических лиц и военным сбором.

Но пенсионеры также тратят свои деньги на товары и услуги. А значит и с них платится налог. Согласно подсчетам, со средней пенсии украинец заплатит 530 грн НДС. А все 11,5 млн пенсионеров в месяц платят больше 6 млрд грн этого налога.



Источник: https://delo.ua







































