Берлин отныне будет праздновать день 8 марта, который стал выходным

В немецкой федеральной земли Берлин 8 марта отныне будет официально праздничным днем. Соответствующий законопроект 24 января, приняли депутаты земельного парламента. Из присутствующих 147-ми депутатов 87 проголосовали за предложение, а 60 - против. Законопроект был предложен на рассмотрение ландтага земельным правительством, которое сформировали социал-демократы вместе с Левой партией и Зелеными.

Ряд ландтагов (земельных парламентов) в ФРГ в прошлом году ввели новые выходные дни. Так, на севере страны, где преобладают протестанты, выходным стал День реформации, в Тюрингии выходным сделали Международный день защиты детей. Город-земля Берлин - единственный, где праздничным днем ​​стал Международный женский день.

Напомним, решение о праздновании Международного женского дня впервые было принято на Международной конференции социалисток в Копенгагене в 1910 году по предложению известной немецкой коммунистки и борца за права женщин Клары Цеткин (Clara Zetkin). Позже этот день связали с годовщиной демонстрации работниц нью-йоркских предприятий текстильной промышленности 8 марта 1857.

Международный женский день также празднуется в Украине. 8 марта является официальным выходным днем.





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