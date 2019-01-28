В Австралии питон укусил женщину из унитаза, где спасался от жары

Инцидент произошел в австралийском городе Брисбен. 59-летняя Хелен Ричардс гостила у родственников, пошла в туалет, а когда воспользовалась им по назначению, то ее укусил питон. Змея выползла из унитаза. Об этом пишет ВВС.

"Я прямо подскочила, оглянулась и увидела нечто похожее на черепаху с длинной шеей, уползающую обратно в унитаз", - рассказала она.

Чтобы извлечь полутораметрового коврового питона, пришлось вызывать профессионального ловца змей.

У пострадавшей было всего несколько неглубоких ранок, их обработали антисептиком. Госпитализация не потребовалась. Сам питон совершенно не опасен.

Ковровые питоны широко распространены вдоль восточного побережья Австралии. Они не ядовиты, но после их укусов рекомендуют делать прививку от столбняка.

Ученые предположили, что питон прятался в системе канализации от жары, потому что сейчас в Австралии температура воздуха достигает 47 градусов Цельсия.



































