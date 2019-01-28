Курс валют

» » » В Австралии питон укусил женщину из унитаза, где спасался от жары

Новости

Все новости
Политика / Новости
Сегодня, 07:30
68
Версия для печати

В Австралии питон укусил женщину из унитаза, где спасался от жары

Инцидент произошел в австралийском городе Брисбен. 59-летняя Хелен Ричардс гостила у родственников, пошла в туалет, а когда воспользовалась им по назначению, то ее укусил питон. Змея выползла из унитаза. Об этом пишет ВВС.

"Я прямо подскочила, оглянулась и увидела нечто похожее на черепаху с длинной шеей, уползающую обратно в унитаз", - рассказала она.

Чтобы извлечь полутораметрового коврового питона, пришлось вызывать профессионального ловца змей.

У пострадавшей было всего несколько неглубоких ранок, их обработали антисептиком. Госпитализация не потребовалась. Сам питон совершенно не опасен.

Ковровые питоны широко распространены вдоль восточного побережья Австралии. Они не ядовиты, но после их укусов рекомендуют делать прививку от столбняка.

Ученые предположили, что питон прятался в системе канализации от жары, потому что сейчас в Австралии температура воздуха достигает 47 градусов Цельсия.










Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
Новости партнеров
ОПРОС
Должна ли Украина помогать оккупированным территориям?
ИНФОГРАФИКА
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Кого читают в Facebook депутаты
Лучшее за неделю
Мультимедиа
Фотограф из Коростышева показывает сказочный мир природы: фото
В Кировоградской области мужчину раздавило бетонной плитой во дворе собственного дома
Во Львове автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
Известный певец сбил человека возле церкви
В Днепре взорвали авто с девушкой за рулем
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт