Татьяна Малахова: Олекса Тихий всю жизнь боролся с русификацией Донбасса

Хотите знать, какой он настоящий - Донбасс? Поэт, сценарист, публицист Татьяна Малахова рассказывает о Алексее (Олексе) Тихом - человеке из центральной части Донбасса, чья жизнь, как и жизнь его земляка Василия Стуса, была уничтожена советской властью. 27 января 1927 на хуторе Ижевка (Константиновский район Донецкой области) родился украинский диссидент, правозащитник, педагог, языковед, член-основатель Украинской Хельсинской группы Олекса Тихий.

Всю жизнь защищал украинский язык.

Впервые был осужден в 1948 году военным трибуналом за критику кандидата в депутаты.

В 1956 году арестован за протест против ввода войск в Венгрию. 18 апреля 1957 осужден на 7 лет лагерей и 5 лет лишения гражданских прав «за антисоветскую агитацию и пропаганду». Срок наказания отбывал во Владимирской тюрьме и Дубовлаге.

После освобождения в 1964 году Олекса Тихий, не имея возможности устроиться на работу по специальности, работал грузчиком, пожарным. В то же время проводил большую работу по составлению словаря украинского языка, разработал «метод обучения без школы» (по домашним заданиям). В своих публицистических произведениях выступал за возрождение украинского языка и национальной культуры в Донецкой области.

В январе 1972 года Тихий прислал в редакцию газеты «Радянська Донеччина» статью «Размышления об украинском языке и культуре в Донецкой области», а в начале 1973-го - в Президиум Верховного Совета УССР письмо под названием «Мысли о родном донецком крае». В 1974-м написал очерк «Сельские проблемы» и размышления "Вы и мы", в которых выступил против процесса русификации и в защиту украинского языка.

Литературная и правозащитная деятельность Тихого стала причиной его второго ареста в начале февраля 1977 года. Тихого лишили свободы на 10 лет с отбыванием в колонии особого режима с ссылкой на 5 лет. Признан судом «исключительно опасным рецидивистом». Местом наказания был определен лагерь особого режима в Мордовии, откуда он был этапирован в больницу в г. Нижний Тагил. В марте 1980 переведен в лагерь особого режима для политзаключенных в с. Кучино (Чусовской район Пермской области). Несколько раз объявлял голодовки (дольше всего - 52 дня). С 1981 года тяжело болел. Умер 6 мая 1984-го в тюремной больнице в Перми.

«Исключительно опасный рецидивист», потому что всю жизнь боролся против русифицированного Донбасса.

Фотографии к этому материалу сделаны журналистом Александрина Кругленко в Донецке в феврале 2012 года, на научно-практической конференции, посвященной 85-летию со дня рождения Алексея Тихого. Она проходила в Донецкой областной филармонии. Тогда почтить его память пришло неожиданно много людей - в зале не было места. Приехали люди, которые были с Тихим в тюрьме - Левко Лукьяненко, Олекса Ризныкив, Василь Овсиенко. Был сын Олексы Тихого - Владимир Тихий и все те, кому дорога память о человеке, чья жизнь мелькнула яркой искрой в ночи...

