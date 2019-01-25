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Сегодня, 12:04
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Худые остаются всегда худыми не потому, что имеют силу воли, выяснили ученые

Ученые из Кембриджского университета выяснили, что стройная фигура зависит не только от неправильного образа жизни, но и от генов, передает PLoS Genetics. Такой вывод помогло сделать сравнение ДНК очень худых и очень толстых людей.

Генетикам удалось выделить 13 мутаций, которые влияли на то, останется ли человек худым после перехода на неправильное питания или отказа от занятий спортом. 10 из этих мутаций ранее уже связывали с развитием ожирения, а три других были открыты впервые в ходе данного исследования.

Например, мутации в "гене ожирения" способствовали набору жировой массы. А ген CADM2, связанный с работой рецепторов мозга, вел себя ровно противоположным образом.

Ученые подчеркнули, что они впервые показали, что худые люди остаются такими в основном благодаря тому, что их геном в среднем содержит меньше вредных мутаций, способствующих развитию ожирения, а не потому, что их сила воли крепче.







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