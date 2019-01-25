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Сегодня, 10:30
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Чего только пассажиры не забывают в самолетах: составлен рейтинг забытых вещей

Эксперты онлайн-сервиса поиска авиабилетов Aviasales составили список вещей, которые люди чаще всего забывали на борту самолета.

Больше половины участников опроса признались, чо чаще всего на борту лайнера они оставляли перчатки. На втором месте оказались мобильные телефоны, а на третьем — наушники. Также путешественники забывали в самолетах обувь и теплую одежду.

Самыми необычними находками, по словам бортпроводниц, были: переноска с ребенком, сумка, набитая носками, и гигантский миньон.


Источник: https://cn.com.ua







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