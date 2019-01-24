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Политика / Власть
Вчера, 20:38
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Новая декларация для уплаты налога на недвижимость вступила в силу

Вступил в силу приказ Министерства финансов Украины об изменении формы деклараций для уплаты налогов на недвижимость. Об этом сообщает ГФС. Новая форма деклараций включает налоговую декларацию и два приложения для отдельных оплат налогов жилой и нежилой недвижимости.

В течение 30 календарных дней со дня вступления в право собственности необходимо подать такую декларацию для погашения налогов.

Оплата и подача отчета происходит только по местонахождению объекта. С 1 января по 20 февраля текущего года сумма для оплаты налогов разбивается на части для лиц, подавших документы на оплату налогов.

Внедрение новой формы отчетности сделает более качественным декларирование имущества, особенно это касается уточняющих деклараций.

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