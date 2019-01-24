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Вчера, 19:25
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Золотая ёлка: миллион гривен нужно харьковчанам, чтобы разобрать новогоднюю красавицу

Коммунальное предприятие «Городской информационный центр» заключило два договора о разборке оборудования на площади Свободы общей стоимостью примерно миллион гривен. Об этом информирует «Харьковский антикоррупционный центр» и сайт Накипело.

За демонтаж оформления елки и навеса на площади предприниматель Антон Самусев получит 432 тысячи гривен. Еще один подрядчик, Самвел Мурджарян, за 567,5 тысячи гривен разберет оборудование, которое использовалось для праздничного оформления площади Свободы. Убрать новогодние декорации предприниматели должны до 31 января.

В 2018 году из бюджета Харькова на новогоднюю елку потратили 7,7 миллиона гривен. Праздничное оформление площадки обошлось в 15,8 миллиона гривен.

В сети шокированный народ делится мыслями о том, как можно было потратить эти 24 миллиона с пользой для города и его жителей, в особенности - для нуждающихся семей.











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