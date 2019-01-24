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Бизнес / Энергетика
Вчера, 16:38
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В Харьковской области на аукцион выставлены нефтегазоносные участки, в бюджет поступит полмиллиарда гривен

Онлайн-аукцион будет происходить в режиме реального времени и не ограничивает круг лиц-участников. Любой сможет наблюдать за проведением торгов, даже если не принимает в них участия. А это - шаг к открытости и прозрачности в отрасли.

Лицензии на разработку пяти нефтегазовых участков Харьковщины принесут в бюджет минимум 555 миллионов гривен.

Сейчас в системе "ProZorro.Продажи" первые 10 лотов, которые выставлены на открытые аукционы. Все разрешения касаются нефтегазовых участков.

Председатель Госгеонадр Олег Кирилюк также заявил: "В дальнейшем мы планируем выставлять от 5 до 10 лотов ежемесячно, и это будет касаться не только нефтегазоносных участков. Это будут разные месторождения с различными полезными ископаемыми. В 2019-м мы планируем провести более 10 аукционов онлайн".

Харьковщина - лидер по объемам добытого газа. Больше всего выставленных нефтегазоносных участков находятся именно на этой территории - 5 из 10. Еще две находятся на Полтавщине, один - в Ивано-Франковской и Черновецкой областях, одна - в Одесской и еще один - в Луганской.


Источник: http://www.sq.com.ua







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