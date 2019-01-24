Прожорливый британский ёжик по имени Медведь, проснулся слишком рано

Житель провинциального британского городка нашел в лесу необычное лысое животное. Оказалось, что это еж, который потерял иголки. Мужчина отнес его к ветеринарам в центр защиты животных Cuan Wildlife Rescue.

Там его накормили и напоили молоком. За прожорливость ежу дали прозвище Медведь.

Специалисты обследовали ежа, отметили, что его лечение будет долгим и дорогим и определили, что он потерял иглы из-за того, что он слишком рано проснулся. В центре предполагают, что это произошло из-за инфекции, которой его заразил ушной клещ.

Ему будут массажировать кожу с экстрактом алоэ вера и делать антибактериальные ванны. После того, как у Медведя вырастут новые иголки, его отпустят домой в лес.



Источник: https://www.unian.net























