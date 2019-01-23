В Киеве торжественно открыли памятную доску известному кинорежиссеру Юрию Ильенко

Как сообщает корреспондент Укринформа, доска размещена на фасаде здания Национального научного центра радиационной медицины НАМНУ по адресу улица Юрия Ильенко (Мельникова), 6.

"Инициатива установления таблички принадлежит центру радиационной медицины, который входит в состав нашей академии. В этом доме не только находится институт, но частично наши подразделения аппарата академии медицинских наук Украины. Когда мы узнали, что улица переименована в честь Юрия Ильенко, у нас появилась идея установить такую ​​доску. Люди проходят по улице и спрашивают, кто такой Ильенко, поскольку, к сожалению, не каждый знает, кто он такой. Мы решили сделать такую ​​акцию, для того чтобы отметить режиссера, тем более Юрий Ильенко жил на этой улице", - рассказал президент Национальной академии медицинских наук Украины академик Виталий Цимбалюк.

Переименование прошло общественное обсуждение на едином веб-портале территориальной общины в специальной рубрике Е-ГОРОД. Изменение названия улицы Мельникова поддержали 1490 граждан, что составляет 67% лиц, которые участвовали в голосовании.

Юрий Ильенко - украинский кинорежиссер, кинооператор, сценарист, актер и продюсер. Он является одним из создателей нового направления в кинематографе - "украинского поэтического кино". В активе Ильенко такие ленты, как "Колодец для жаждущих", "Белая птица с черной отметиной", "Лебединое озеро. Зона", "Молитва за гетмана Мазепу".

Ильенко имеет звание Народного артиста Украины, является лауреатом Национальной премии имени Тараса Шевченко, Государственной премии имени Александра Довженко за вклад в кино, академиком Академии искусств Украины и единственным деятелем из Украины, который стал академиком Европейской киноакадемии.





Источник: https://www.ukrinform.ua



























