20 млн грн украли во время строительство экспресса до аэропорта Борисполь

Главное следственное управление Национальной полиции расследует хищение средств в особо крупных размерах во время строительства экспресса Киев-Международный аэропорт Борисполь, передает Экономическая правда со ссылкой на данные судебного реестра.

«Главным следственным управлением Нацполиции осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве № 42018000000003032 от 4 декабря 2018 года по фактам присвоения средств в особо крупных размерах служебными лицами одного из предприятий государственной формы собственности по предварительному сговору со служебными лицами одного из предприятий частной формы собственности путем формального документального оформления выполнение работ…», – говорится в материалах реестра.

В полиции считают, что такие действия имеют признаки уголовных правонарушений по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

В ходе расследования установили, что в 2018 году ООО «Рилейд» победило в публичных закупках филиала «Юго-Западная железная дорога» ПАО «Украинская железная дорога» по строительству экспресса из столицы до аэропорта Борисполь на общую сумму 20,45 млн грн.

Правоохранители обратились в суд, чтобы получить разрешение на доступ к банковским учреждениям, в которых ООО «Рилейд» является клиентом, чтобы установить причастных к хищению лиц, происхождение и дальнейшее движение денежных средств по счетам. 17 января Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство полиции и открыл временный доступ к вещам и документам предприятия.































