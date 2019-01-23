В 2018 году субсидий назначили на 32,1% меньше, чем в 2017

В прошлом году в городах назначили субсидий на 1,860,2 млн грн. В 2017-м сумма была больше - 2,811,1 млн грн. В селах объем назначенной помощи сократился с 1,169 млн грн в 2017-м до 843,8 млн грн в 2018 году.

В декабре прошлого года средний размер субсидии на одно домохозяйство составил 713 грн. Это на 28,2% меньше по сравнению с аналогичными показателями 2017 года.

В прошлом году за субсидиями на оплату жилищно-коммунальных услуг обратились 7 471,5 тыс. домохозяйств - на 8,9% меньше по сравнению с предыдущим годом.

С 1 января начал действовать первый этап монетизации - безналичный. Деньги на банковский счет для оплаты коммуналки получили те, кто обратился за субсидией впервые. Сэкономленные средства по результатам отопительного периода можно будет потратить на собственные нужды. Получать помощь в уплате коммуналки наличными субсидианты начнут с марта.



Источник: http://newsoboz.org























