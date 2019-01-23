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Трансгендеры не будут служить в армии США, решил суд

Верховный суд США поддержал инициативу администрации президента Дональда Трампа, ограничивающую службу в армии для трансгендеров. Решение было принято во вторник, 22 января, большинством голосов: пять членов судейской коллегии проголосовали за него и четыре против.

В США мужчины и женщины не могут проходить службу в армии, если их зарегистрированный пол отличается от того, который был установлен при их рождении. Ранее нижестоящие суды не позволяли Минобороны США приступить к реализации этого запрета, однако постановление Высшего суда отменяет их решения.

Дональд Трамп потребовал запретить службу в армии для трансгендеров ещё в 2017 году. Демократы подвергают инициативу президента критике, называя ее дискриминирующей.


Источник: https://www.dw.com







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