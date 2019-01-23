Нефтяная "игла" останется в прошлом: автомобили будут заправлять солёной водой

Машина, которая ездит на воде - кто не мечтает о таком чуде. И вот мечта миллиардов владельцев автомобилей близка к реальности: её уже почти осуществила европейская компания «NanoFlowcell».

«NanoFlowcell» выпустила уникальный, единственный в мире образец автомобиля, работающего за счет особых топливных элементов, а в качестве топлива для него используется соленая вода.

Сейчас разработчики получили официальное разрешение на передвижение своего изобретения в Германии и готовятся в ближайшее время провести дорожные испытания.

По предварительным данным, этому автомобилю требуется чуть меньше трех секунд для того, чтобы развить скорость 100 км/ч. Одной заправки соленой водой будет достаточно, чтобы преодолеть на такой машине расстояние в 600 км.

Конечно, под «соленой водой» увы, имеется ввиду не обычная вода, смешанная с солью или та, которую можно взять в океане.

В образце машины имеется специальный реактор, где готовятся 2 раствора солей различных металлов. Они выступают в качестве электролита и по отдельности подаются в топливные элементы. Для получения энергии, которая приводит в движение четыре электродвигателя автомобиля, происходят сложные химические процессы. Но, несмотря на все сложности, цель запуска машины, работающей на таком модерном топливе, вполне оправдана.

Машина, разработанная компанией «NanoFlowcell», является экологически чистой. В процессе ее эксплуатации не будут использоваться драгоценные металлы или редкоземельные элементы. Она не наносит вред окружающей среде, что особенно важно в наше время.

В дальнейшем руководство компании «NanoFlowcell» надеется, что их разработка преодолеет путь от опытного образца до серийного автомобиля и сможет послужить всему человечеству.





Источник: http://trubadurov.net































