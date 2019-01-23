Число миллионеров в Украине выросло, самому юному миллионеру - 7 лет

В 2017 году доходы в размере более 1 млн грн задекларировали 4,817 украинцев, а в 2016 году их было чуть меньше 3,5 тысяч. Самому младшему миллионеру страны исполнилось 7 лет, самому старшему – 99. Об этом сообщает пресс-центр Государственной фискальной службы Украины (ГФС).

Самый молодой миллионер проживает в Черкассах, а самый старший - в Киеве.

Доходы за 2017 год на сумму свыше 1 млрд грн задекларировал один украинец.

Больше всего миллионеров, которые подали декларации, находятся на учете в Киеве – 2184 человек.

Среди лидеров также Киевская область – 333 человека, Харьковская – 328, Днепропетровская – 303.