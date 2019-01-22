Хотите исследовать свою родословную? Посетите базу онлайн-данных

Благодаря энтузиастам, историю своей семьи теперь можно изучать онлайн. В Украине заработала платформа pra.in.ua, которая позволяет исследовать родословные. Наполнять ресурс помогают и профессиональные историки, и волонтеры.

Работает сайт pra.in.ua по принципу соцсетей. Регистрируетесь - и можете искать предков по региону или по фамилии. Разработчик портала - историк Игорь Гошовский. Свою родословную изучает еще со школы, исследовал её до 14 века.

Он решил создать сеть, где можно легко и бесплатно исследовать прошлое своей семьи. Выложил онлайн то, что собрал сам. Часть отсканированных архивных документов дали исследователи. Например, метрические книги из регионов. Поэтому сейчас на сайте есть информация о более чем двух миллионах украинцев, начиная с 17 века.



Источник: https://coma.in.ua































