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Сегодня, 12:30
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Где хоронить меньшого друга, теперь будет определять муниципалитет, иначе - штраф

В Киеве до 2020 года планируют запретить стихийные захоронения домашних животных. К этому времени местные власти построят единое официальное кладбище для питомцев.

Оно будет располагаться в пригороде Киева на 4 гектарах земли. Хозяйских животных будут хоронить платно, а захоронения бездомных будут финансироваться из бюджета.

"Будет специальная статья расходов для кремации и захоронения погибших бездомных животных", – уточнил замдиректора ветбольницы по техническим вопросам Валерий Карасенко.

Сообщается, что старт строительства такого кладбища произошел в 2003 году, однако процесс застопорился. В 2019-м для окончания всех работ из городской казны выделили 2 миллиона.

Владельцев животных, которые будут хоронить своих питомцев вне нового кладбища, ждет штраф в 1700 гривен.


Источник: http://hronika.info




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