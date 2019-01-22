В киевских школах не хватает более одной тысячи учителей

Несмотря на позитивные изменения в образовании, зарплаты молодых педагогов все еще очень низкие, и поэтому они не видят своё будущее, связанным с этой профессией. Об этом во время пресс-конференции сказал глава Киевской городской организации профсоюза сотрудников образования и науки Александр Яцунь.

«Сейчас было бы не правильно говорить о безработице среди сотрудников сферы образования. Наоборот, наблюдается обратная тенденция - в киевских школах не хватает более одной тысячи учителей», - сказал эксперт.

Как объяснил Яцунь, главная причина сложившегося положения в том, что низкая заработная плата не позволяет молодым учителям оставаться в школе.

«Даже сегодня, когда правительство подняло оплату труда на 9%, молодой учитель, более четырех тысяч гривен в кошелек не положит», - уверен глава профсоюза.

По его словам, курьер получает около десяти тысяч гривен. А если у него есть ещё и автомобиль, то он может получать и 12, и 15 тысяч гривен. Тогда как человек, который прошел обучение, после которого получил звание магистра, получает меньше половины зарплаты курьера.

«Учитывая циничное отношение власти к работникам сферы образования, мы получаем соответствующий результат, когда профессия учителя теряет престижность и молодые люди предпочитают зарабатывать на жизнь иным образом», - подытожил Яцунь.



Источник: https://golos.ua























