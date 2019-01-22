Здоровый лес вырубают под Луцком, а затем проводят пиар-акции

Как сообщил депутат горсовета Павел Данильчук, под Луцком, в лесном массиве у села Гаразджа, находящегося в пользовании ГП "Волынский лесной селекционно-семенной центр", уничтожают лесные насаждения, среди которых 200-летние дубы.

"Последние три-четыре года количество рубок разного характера постоянно растет. Рубится вполне здоровый лес в хозяйственной части под предлогом, например, бурелома и необходимости провести прореживание, или срубить несколько гектаров столетних дубово-грабовых дубрав. А потом проводят пиар-акцию по высадке саженцев с участием руководства лесного хозяйства и других чиновников", - отметил Павел Данильчук.

Также он рассказал, что 20 января снова наткнулся на несколько свежих, уже нынешних рубок. По его словам, речь идет об уничтожении старого дубового леса, которому более 200 лет.

Интересно, что нынешний начальник Волынского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Александр Кватирко живет в селе Гаразджа, рядом с этим лесом.

Источник: https://vgolos.com.ua



































