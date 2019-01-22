Украина отмечает День соборности Украины и 100-летие Акта Воссоединения

Исполнилось сто лет со дня принятия исторического документа в истории украинской лержавы - принятия Акта Воссоединения УНР и ЗУНР 22 января 1919 Давайте воспроизведем те далекие события.

Воссоединение украинских земель - акт провозглашения объединения Приднепровской (Большой) Украины и Западно-Украинской Народной Республики (Галичина, Буковина и Венгерская Русь) в единую независимую Украинскую Народную Республику. Состоялось 22 января 1919 в Киеве на Софийской площади.

Бурными и драматическими были революционные события на западноукраинских землях. Австро-Венгрия, "лоскутная империя", в состав которой они входили, потерпела поражение в мировой войне и развалилась. Здесь победила демократическая революция. 18 октября 1918 года возникла Чехословацкое государство, 29 октября - Югославия, 7 ноября 1918-го было провозглашено создание Второй Речи Посполитой - Польши (1918-1939 гг.). Восстановление польского государства привело к конфронтации с западными украинцами, на земли которых поляки смотрели как на собственные, так как до 1772 года они входили в состав Первой Речи Посполитой (1569-1795 гг.). Украинцы же мечтали о создании самостоятельного соборного (объединенного) государства на всех этнических территориях.

31 октября 1918 во Львове группа молодых украинских офицеров и солдат австрийской армии во главе с капитаном сечевых стрельцов Дмитрием Витовским захватила центральные учреждения, подняла желто-голубой флаг и провозгласила о переизбрании власти. Активисты украинских политических партий, общественных организаций, депутаты австрийского парламента образовали Украинскую Народную Раду (парламент), выбрали Государственный Секретариат (правительство) во главе с Константином Левицким и 13 ноября торжественно провозгласили Западно-Украинская Народная Республика (ЗУНР). Но поляки ее не признали и начали вооруженную интервенцию.



Дмитрий Витовский. Мог бы стать выдающимся политическим деятелем Украины. Но погиб в авиакатастрофе, имея всего лишь 31 год от роду.

Уже 22 ноября 1918 польские войска заняли Львов. Однако государственная жизнь ЗУНР продолжалась. В конце ноября были проведены выборы в парламент, на которых был избран президентом ЗУНР Евгений Петрушевич, сформированы центральные и местные органы власти, суд и финансы, а также боеспособная, почти стотысячная Украинская Галицкая Армия (УГА).

Евгений Емельянович Петрушевич (1863-1940 гг.) - украинский общественно-политический деятель, доктор права. Член Народного комитета УНДП. В 1907-1918 гг. - депутат Галицкого краевого сейма. Во время Первой мировой войны 1914-1918 гг. - член Главной украинской Рады и Общей украинской Рады. В 1917-1918 гг. - председатель украинской парламентарной репрезентации в австрийском парламенте. 13 ноября 1918 как президент украинского национального совета провозгласил создание на украинских землях Австро-Венгрии украинского государства. После провозглашения 22 января 1919 акта соединения ЗУНР и УНР стал членом Директории УНР, а с июня - уполномоченным диктатором ЗУНР. С ноября 1919 - в эмиграции. Умер и похоронен в Берлине.

Весной 1919 года УГА перешла в контрнаступление против польских войск (Вовчухивська офензива), но потерпела неудачу. Поражением закончилась и Чертковская операция летом этого же года. Поляки оккупировали почти всю Западную Украину, и Антанта санкционировала эту оккупацию.

Таким образом, после советско-польской войны 1920 года, по условиям Рижского мира (1921 г.), Галичина и Западная Волынь переходили в состав II Речи Посполитой, и только в 1939 году они будут воссоединены с УССР. В ноябре 1918 года Северную Буковину захватила Румыния, а Закарпатье Версальская конференция в 1919 году передала Чехословакии.

В то же время Директория, утвердившись в Киеве, фактически стала высшим исполнительным органом УНР. 26 декабря 1918 она выдала "Декларацию", по которой возобновлялись все законы периода Центральной Рады, в частности, о национализации земли и передаче ее крестьянам, 8-часовом рабочем дне, денежной системе, гражданстве и административном делении УНР на "земле". Для усиления своих позиций Директория в конце января 1919-го созвала "Трудовой конгресс" - своеобразный парламент, утвердивший акт "Воссоединения" -объединение УНР и ЗУНР от 22 января 1919 года.

До этого Инициаторами объединительного движения выступили Украинский Национальный Совет и Директория УНР, которые еще 1 декабря 1918-го заключили Предвступительный договор о намерениях объединить население и территории обеих республик в одном государстве.

А уже 3 января 1919 Украинский Национальный Совет в Станиславе принял решение об объединении и предоставил полномочия своей делегации завершить процесс оформления объединения двух государств. Президент Совета Евгений Петрушевич отмечал: «По линии объединения не было между нами двух мнений».



22 января 1919 года. Из воспоминаний участника тех событий:

«Стоит морозный день, деревья покрыты инеем. С самого утра город имеет праздничный вид. Везде национальные флаги и транспаранты. На балконах домов развешены ковры и полотна с яркими украинскими рисунками. Особенно хорошо декорирована Софийская площадь и соседние улицы. Среди них выделяется дом, где находится центральная контора телеграфа, и дом Киевского губернского земства. Здесь на балконах портреты и бюсты Тараса Шевченко, убранные национальными лентами, и также флаги. На Триумфальной арке при входе с Владимирской улицы до Софийской площади - старинные гербы Восточной Украины и Галичины. По всей площади на столбах гербы чуть ли не всех украинских губерний и плакаты.

В одиннадцать утра под звуки музыки начали идти сюда украинские пехотные части, артиллерия и самострельные команды, стали шпалерами со всех четырех сторон площади. За войском двинулись люди, собралось большое количество народа, заполнившего всю площадь и соседние улицы. Многие из присутствующих забрались на деревья, чтобы оттуда лучше увидеть действо.

Размещением делегаций по местам и всем церемониалом праздника заведовал артист Николай Садовский. Вскоре впереди войска стали новые шеренги из учеников, которые в сопровождении учителей пришли с национальными флагами и плакатами. Из многочисленных делегаций, прибывших на торжества, первыми появились служащие железных дорог с большим транспарантом, на котором было написано: "Слава украинским героям!" После поступили делегации от министерств и других учреждений, были крестные ходы из всех киевских церквей.

Духовенство собралось в Софийском соборе на Службу Божью. Ее правил епископ Черкасский Назарий. На площади становится все теснее. Занимают свои места члены Галицкой делегации, члены правительства с председателем Совета Министров Владимиром Чехивским, делегаты Трудового Конгресса, представители Национального Союза, высокие гражданские и военные чины, зарубежные дипломаты.

В двенадцать под торжественные звуки колоколов с Мазепинской колокольни и других церквей и шум орудий с Печерска из Софийского собора выходит на площадь и становится вокруг построенного там аналоя духовенство с хоругвями. В церковной процессии архиепископ Екатеринославский Агапит и епископы Минский Георгий, Винницкий Амвросий, Черкасский Назарий, Каневский Василий, Уманский Дмитрий.

В тишине на минуту, издалека послышались призывы «Слава!» в честь членов Директории, которые подъезжали на автомобилях. Военный оркестр играет Национальный Гимн. Наступает торжественный момент праздника. Акт Соборности начал своим приветствием представитель Украинского Национального Совета, председатель Галицкой делегации Лев Бачинский, а Лонгин Цегельский зачитал заявление Президиума Украинской Национальной Рады и Государственного Секретариата о свободе ЗУНР объединиться в одно Украинское соборное государство. Это заявление все участники восприняли продолжительными аплодисментами.

Говорил председатель Директории Владимир Винниченко, а профессор Федор Швец произнес текст Универсала Соборности. После этого архиепископ Агапит отслужил с духовенством молебен о намерениях украинского народа и украинского государства. Состоялся военный парад галицкого легиона Сечевых Стрельцов, которыми командовал полковник Евгений Коновалец.

На следующий день начал работу Трудовой Конгресс. Первым в повестке дня было принятие Акта Соборности, и в знак полного согласия депутаты встали с мест, аплодируя."

Владимир Винниченко (1880-1951 гг.) - политический и государственный деятель, писатель. Родился в с. Веселый Кут на Херсонщине. Учился в Елисаветградской гимназии, а также на юридическом факультете Киевского университета. Был одним из организаторов РУП. С образованием УСДРП в 1905 году вошел в состав ее ЦК и редактировал партийный орган - газету "Борьба". В 1903 году Винниченко арестовали за революционную деятельность, исключили из университета. В борьбе за утверждение национальной государственности занял одно из ведущих мест. В 1917 г. - член Украинской Центральной Рады, заместитель ее председателя, председатель Генерального секретариата, генеральный секретарь внутренних дел. Он - автор (или соавтор) многих деклараций и законодательных актов УНР. В 1918 гг. - председатель Украинского национального союза, председатель Директории УНР. Как политик, Винниченко часто менял линию поведения и за это подвергался нападкам как слева, так и справа. Следуя марксистским взглядам, в то же время склонялся к либерализму и гуманизму. Врагом народа был объявлен в 1921 году, после того, как опубликовал памфлет "Революция в опасности", в котором откровенно критиковал компартию.

Ситуация, в которую попала Директория УНР, была очень крайне неблагоприятной. Внутри ее ослабляли бесконечные споры между ее умеренными (Петлюра) и левыми (Винниченко) частицами о путях и целях развития государства - национальное освобождение или социалистическая революция по российскому образцу. Внешне государство было окружено враждебными военными силами: с севера началось второе наступление большевиков, с юго-востока угрожала "белая" Добровольческая армия Деникина, за спиной которой стояла Антанта, с запада давили поляки Ю. Пилсудского. Это был действительно настоящий "треугольник смерти", вырваться из которого Украине не хватило сил. Так, 6 февраля 1919-го большевики вдруг захватили Киев, и Директория переехала в Винницу, откуда пыталась создать новый фронт против красных войск. 9 февраля Винниченко подал в отставку и эмигрировал, а Директорию возглавил Симон Петлюра.

Весной 1919 года ситуация в Украине несколько улучшилась. Деморализованные французские войска, которые с декабря 1918-го года находились на Юге Украины, вынуждены были вернуться домой, а большевистский режим скомпрометировал себя политикой военного коммунизма с его "продразверсткой" и обдирающими реквизициями, которые возмущали крестьян. Они стали склоняться на сторону Директории и пополнять Надднепрянскую армию УНР, к которой присоединилась и сильная УГА, и повстанческие атаманы Даниил Зеленый и Матвей Григорьев.

Большевикам пришлось вести борьбу на два фронта: на юго-востоке против Добровольческой армии А. Деникина, которая захватила Донбасс и продвигалась в Харьков и Киев, и на Правобережье, где начала наступление на Киев и Одессу армия УНР. 31 августа войска Директории заняли Киев. Но в тот же день сюда прибыли и деникинские части. Командование украинской армии, пытаясь найти взаимопонимание с "белыми" для борьбы против общего врага - большевиков, приказало своим войскам оставить Киев и отступить на Подолье. Однако А. Деникин - сторонник "единой и неделимой" России - отверг предложения союза и начал военные действия против войск УНР. Это пагубное решение ослабило армию во время наступления на Москву и было одним из факторов его поражения.

Осенью 1919 года ситуация в Украине кардинально изменилась. Красная армия разгромила деникинцев и возобновила советскую власть. Это было третье наступление большевиков на территории Украины. В результате страшной эпидемии тифа украинская армия потеряла до 70% состава и сопротивляться красным войскам была уже в не в состоянии. Поэтому в декабре 1919 года было решено перейти к партизанской форме борьбы в тылу большевиков. Начался первый Зимний поход войск УНР под командованием Юрия Тютюнника. Петлюра отправился в Варшаву, надеясь на помощь Польши и Антанты, а лидер ЗУНР Е. Петрушевич, не разделяя намерений С. Петлюры, в Вене сформировал украинское правительство в изгнании (в экзиле).



Об Акте Воссоединения УНР и ЗУНР 22 января 1919 было надолго забыто. Только в 1939 году в Карпатской Украине состоялось первое официальное празднование праздника Соборности. При советской власти об Акте Воссоединения упоминалось только в негативном контексте.

Сергей Евсеенко, кандидат исторических наук, доцент. Бахмут.