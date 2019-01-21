Курс валют

» » » Число миллиардеров на планете за последние 10 лет выросло вдвое

Новости

Все новости
Бизнес / Финансы
Вчера, 18:00
60
Версия для печати

Число миллиардеров на планете за последние 10 лет выросло вдвое

Теперь около 30 семей имеют столько же денег, сколько половина жителей Земли. Состояние миллиардеров ежегодно увеличивается на $900 млрд или почти на $2,5 млрд в день. А число миллиардеров в 2018 году выросло до 2208 человек, или на 12% по сравнению с предыдущим годом.

В то же время состояние беднейших 3,8 млрд человек сравнялось с состоянием 26 богатейших людей. Их доходы уменьшились на 11%. 3,4 млрд человек находится на границе нищеты и живет менее чем на $5,5 в день.

Богатейший человек на планете - основатель Amazon Джефф Безос - нарастил свое состояние до $112 млрд. В докладе отмечается, что лишь 1% его богатств равен всему бюджету здравоохранения Эфиопии, где проживает 105 млн человек.


Источник: kommersant





Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
Новости партнеров
ОПРОС
Что мешает Украине развиваться и процветать?
ИНФОГРАФИКА
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Кого читают в Facebook депутаты
Лучшее за неделю
Мультимедиа
Фотограф из Коростышева показывает сказочный мир природы: фото
В Кировоградской области мужчину раздавило бетонной плитой во дворе собственного дома
Во Львове автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
Известный певец сбил человека возле церкви
В Днепре взорвали авто с девушкой за рулем
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт