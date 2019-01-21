Число миллиардеров на планете за последние 10 лет выросло вдвое

Теперь около 30 семей имеют столько же денег, сколько половина жителей Земли. Состояние миллиардеров ежегодно увеличивается на $900 млрд или почти на $2,5 млрд в день. А число миллиардеров в 2018 году выросло до 2208 человек, или на 12% по сравнению с предыдущим годом.

В то же время состояние беднейших 3,8 млрд человек сравнялось с состоянием 26 богатейших людей. Их доходы уменьшились на 11%. 3,4 млрд человек находится на границе нищеты и живет менее чем на $5,5 в день.

Богатейший человек на планете - основатель Amazon Джефф Безос - нарастил свое состояние до $112 млрд. В докладе отмечается, что лишь 1% его богатств равен всему бюджету здравоохранения Эфиопии, где проживает 105 млн человек.



Источник: kommersant















