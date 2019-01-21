Миллион долларов по оценкам специалистов стоит клад, найденный в Ташкенте

Редкие произведения искусства, золотые и серебряные монеты и посуда, всевозможные предметы старины, картины, иконы и изделия из драгоценных металлов - это и многое другое было найдено учеными Национального университета Узбекистана при проведении раскопок в подвале одного из старинных зданий в центре Ташкента.

Стоимость этого клада, по предварительным подсчетам, превышает один миллион долларов. Здание было построено в 1870 году, а под его подвалом, как выяснилось, находилось еще одно скрытое помещение. Вход в это помещение оказался заваленным и все это время был скрыт от посторонних глаз.

Сейчас находки перевозятся в музей. Некоторые из находок планируется передать на реставрацию в спецлабораторию группе ученых из Германии и Польши.

Среди найденных вещей экспонаты из коллекции 1918 года Ташкентского дворца князя Романова, предметы, когда-то принадлежавшие дворянам и ученым, приехавшим в Ташкент в 20-х годах прошлого века из Европы и Санкт-Петербурга, жертвам сталинских репрессий, а также пропавшие предметы из дома генерала Джурабека.

В данное время полный реестр находок еще не составлен, изучение места обнаружения клада продолжается группой экспертов Академии наук.



Источник: https://kun.uz























