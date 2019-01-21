Число погибших от взрыва трубопровода в Мексике возросло до 85 человек

По мнению местных властей, к катастрофе могло привести то, что неизвестные лица повредили трубопровод. До тысячи жителей города собрались у трубопровода, чтобы откачать бензин в свои канистры и ведра. Неосторожность людей, вероятно, и стала причиной катастрофы.

54 погибших получили настолько сильные ожоги, что их опознание может быть произведено только через анализ ДНК и продлится довольно долго.

Минздрав страны сообщает, что еще 58 человек с телесными повреждениями были доставлены в больницы.

Напомним, в пятницу вечером (утро субботы, 19 января, в Киеве) на трубопроводе в штате Идальго в Мексике произошли мощный взрыв и масштабный пожар, жертвами которых стали десятки людей.

В связи с трагедией в стране начала работу Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Власти города Мехико направили в Идальго четыре вертолета с врачами для оказания помощи пострадавшим.





Источник: https://nbnews.com.ua/























