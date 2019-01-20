В военный лицей имени Богуна теперь будут набирать и девушек

С этого года в лицей Богуна впервые смогут вступить не только ребята, но и девушки - это предусмотрено политикой гендерного равенства Министерства обороны Украины.

Набирать на обучение будут 8-классниц. Девушкам нужно будет сдать экзамены и физподготовку наравне с ребятами. Младшие лицеисты, от 13 до 15 лет, обучаются в Боярке - там расположен Учебно-оздоровительный комплекс лицея имени Богуна. Чтобы вступить в него, здают четыре экзамена - украинский и английский языки, математику и физкультуру. Сейчас там 254 ребенка, из которых 211 - это льготная категория.

Со следующего года в седьмую роту поступят и девушки. На каждого ребенка предусмотрено 280 000 гривен.

Ребята признаются, что одноклассниц таки не хватает, и переживают, позволят им быть с ними бок о бок.

"Я думаю, нас к ним не пустят", - считает один. Командиры же уверяют: девушек будут отгораживать, но только на ночь в казармах. "Чтобы не было определенных моментов, ребята ведь в интересном возрасте, пубертатный период", - пояснил командир 7-й роты Роман Ковтун.

В медсанчасти уже выбрали отдельную палату для пациенток. "Никогда с девушками не работала", - признается капитан медицинской службы Виктория Гайдучик.

Начальник учебно-оздоровительного комплекса Петр Потехин шутит, что уже имеет опыт командования женщинами - у него жена и две дочери. Сейчас озабочен тем, что необходимо срочно сделать девушкам отдельные туалеты и душевые. В лицее многое строится по волонтерский счет, сделан ремонт помещений, установлены металлопластиковые окна. Украинки Америки уже помогли приобрести стиралку и сушилки, потому что как девушкам без этих удобств?

Есть же все воспитанники будут вместе четыре раза в день, поэтому девушки точно не голодать не будут. Найдут они общий язык и с педагогическим составом - в коллективе 17 учительниц и лишь 1 учитель - физкультуры. А вот офицеры-женщины - в дефиците. "Чтобы девушек принять, нам нужно больше персонала, женщин-военных", - говорит методист морально-психологического обеспечения Людмила Колесник. "Если я девушка, то с ними можно общий язык найти быстрее, чем с ребятами", - считает офицер-психолог Юлия Печеная.



Источник: https://tsn.ua



















