Певицу Веру Брежневу обвинили в плагиате

Между композициями популярной певицы Веры Брежневой "Близкие люди" и певицы из Чили Хавьеры Мэны «Luz de Piedra de Luna» нашли сходствою. Об этом пишет Super.ru в Instagram.

Хит певицы "Близкие люди" повторяет мелодию песни чилийской исполнительницы Javiera Mena. Популярную украинскую певицу, экс-участницу известного женского коллектива "ВИА Гра" и супругу композитора Константина Меладзе Веру Брежневу обвинили в плагиате.

Издание отмечает, что хит певицы "Близкие люди" повторяет мелодию песни чилийской исполнительницы Javiera Mena - Luz de Piedra de Luna.

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"Закрались подозрения, что Вера Брежнева сплагиатила свой последний хит "Близкие люди".

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Поклонники Веры возмущены и отметили, что этот случай нельзя назвать плагиатом. Уместнее будет сказать «вдохновение» автора песни от другой композиции. Хиты похожи между собой лишь музыкой, считают фаны, и расстановкой вокальных акцентов. Песня чилийской певицы рассказывает об отношениях мужчины и женщины, а Веры Брежневой - о том, что все люди похожи и, что у «разных» людей может быть очень много общего.































