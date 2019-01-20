За резервирование билета «Укрзализнице» теперь нужно платить 200 грн, а было - 30

Акционерная компания "Укрзализныця с 15 января повысила оплату за резервирование мест по заявкам юридических и физических лиц в 6 раз – с 32 до 200 грн за место, при этом стоимость резервирования билетов по заявкам для перевозки детских групп была повышена на 56% - с 32 грн до 50 грн за место.

Об этом заявила депутат Верховной Рады Анна Романова, которая направила депутатский запрос руководству «Укрзализныци» после многочисленных жалоб со стороны представителей туристической отрасли.

«Такой тариф ставит под угрозу развитие всего внутреннего туризма в Украине, поскольку такое повышение цены усложнит, а в некоторых случаях и сделает невозможной организацию групповых туров по Украине, особенно детских», - сообщила она.

В комментарии УНИАН директор Департамента по организации внутренних и международных пассажирских перевозок АО «Укрзализныця» Александр Красноштан объяснил ситуацию с повышением тарифов тем, что установленные государством тарифы не покрывают даже 40% затрат, и в связи с этим предприятие несет многомиллиардные убытки.

«Что касается групповых перевозок, основными клиентами, которые пользуются этой услугой, являются туристические компании, они организовывают туры, и как субъекты предпринимательской деятельности получают прибыль. В то же время, «Укрзализныця» несёт значительные затраты на поддержание сети касс группового бронирования, аппарата, который обслуживает групповые перевозки», - сказал Красноштан.

По его словам, помимо этого большие затраты приходятся на маневровые работы и содержание дополнительных вагонов, которые необходимы для перевозки организованных групп. «Предыдущие ставки не покрывали и половины затрат «Укрзализныци» на эту деятельность, в связи с этим, вынужденной мерой стало повышение ставок на групповое бронирование, при этом ставки на бронирование детских групп остаются в 4 раза ниже уровня ставок обычных групп», - отметил он.



Источник: УНИАН































