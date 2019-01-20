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Общество / Криминал
Сегодня, 07:30
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Любой пароль можно взломать и сделать ваш контент доступным всему миру

Это в очередной раз доказали хакеры, которые слили пароли от электронной почты 800 млн пользователей - они стали доступны для всеобщего обозрения. Это результат крупнейшего в мире слива базы данных.

Об этом сообщает «The Wired».

Нынешняя утечка данных является крупнейшей в истории.
Известно, что базу данных объемом более 87 мегабайт злоумышленники разместили в папке «Коллекция №1», обнародовав ее на облачном сервисе «MEGA» и на общедоступном хакерском форуме.

По словам специалиста компьютерной безопасности, данные собирались из разных утечек тысяч источников с 2008 года.

Подобное стало возможным из-за того, что пользователи устанавливали идентичные пароли к мейлам и шифровали их при помощи слабых кэшей.










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