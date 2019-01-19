Розовую свинку с поросятами всем на счастье слепила Алла Михайленко из Попасной

Символ 2019 года - свинью с маленькими поросятами - слепила из снега жительница Попасной Алла Михайленко. Как сообщает Попасная.Сity, до этого мастерица создавала и другие оригинальные фигуры – она лепит скульптуры из снега с 2011 года.
По данным интернет-издания, на создание фигуры Алла Михайленко потратила несколько вечерних часов. Свинка получилась крупной, потому она решила добавить к ней еще и поросят, а также окрасить их всех розовой пищевой краской.
По ее словам, для лепки была удачная погода, снег был мягким и влажным, поэтому скульптура получилась удачной.
Источник: https://popasnaya.city