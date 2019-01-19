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Вчера, 23:24
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Розовую свинку с поросятами всем на счастье слепила Алла Михайленко из Попасной

Символ 2019 года - свинью с маленькими поросятами - слепила из снега жительница Попасной Алла Михайленко. Как сообщает Попасная.Сity, до этого мастерица создавала и другие оригинальные фигуры – она лепит скульптуры из снега с 2011 года.

По данным интернет-издания, на создание фигуры Алла Михайленко потратила несколько вечерних часов. Свинка получилась крупной, потому она решила добавить к ней еще и поросят, а также окрасить их всех розовой пищевой краской.

По ее словам, для лепки была удачная погода, снег был мягким и влажным, поэтому скульптура получилась удачной.


Источник: https://popasnaya.city







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